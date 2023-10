Shaking The Bar: conheça os participantes do novo reality e veja data de estreia

Facundo Guerra é o apresentador de Shaking the Bar Foto: Guido Ferreira

Na próxima terça-feira (10), às 23h, o canal Sony Channel estreia o reality show “Shaking The Bar”, uma competição de coquetelaria que testará as habilidades dos melhores bartenders do Brasil. Este programa inédito na televisão brasileira também tem um foco especial no empreendedorismo, seguindo o exemplo de outros programas como Shark Tank e Self-Made Brasil, que foram exibidos pelo mesmo canal.

Segundo o Observatório da TV, além dos desafios de mixologia, os espectadores terão a oportunidade de seguir as fases cruciais para abrir e administrar um bar de sucesso, desde a concepção da ideia até a conclusão final do empreendimento. Os 14 concorrentes enfrentarão provas de eliminação progressivas até que apenas um vencedor permaneça, recebendo um prêmio em dinheiro para estabelecer seu próprio bar.

Conheça os participantes:

Ana Gumieri

Ela foi responsável por desenvolver o menu de bebidas do Gran Bar, um estabelecimento renomado localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

Ariel Todeschini

Natural de Pato Branco, uma cidade no interior do Paraná, Ariel, de 28 anos, é especializado em coquetelaria. Ele desempenha o papel de embaixador para um licor de café e também oferece serviços de consultoria, além de trabalhar no desenvolvimento de bares em toda a região sul do Brasil.

Bianca Andrioli

A designer e mixologista gaúcha, de 31 anos, está atualmente cursando engenharia de alimentos. Além disso, ela escreve para o Mixology News e trabalha no desenvolvimento de energéticos.

Cristiano Rodrigues Faria

O morador de São Paulo, com 41 anos de idade, é um bartender que está focado em seus estudos em gerenciamento e gestão. Ele está atualmente empregado no Rosewood, um dos hotéis mais emblemáticos da cidade.

Gabriel Bueno

Gabriel Bueno, natural de Curitiba, tem 27 anos de idade. Ele ocupa o cargo de chefe de bar no Ponto Gin, um estabelecimento em Curitiba. Além disso, foi finalista do World Class em 2019 e 2022.

Jaci Andrade

Aos 41 anos, Jaci, natural de Curitiba, destaca-se como comunicadora e bartender. Ela desempenha um papel crucial no Projeto Mykola, em Curitiba, atuando como chefe de bar. Além disso, foi a mente por trás do coletivo Corre Guria, inicialmente concebido como um campeonato de coquetéis exclusivo para mulheres. Com o tempo, esse projeto evoluiu para se tornar um centro vital de acolhimento e treinamento na comunidade.

Michell Agues

Com uma experiência de 15 anos na área, o profissional, de 34 anos, iniciou sua jornada na carreira há mais de uma década. Originário de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, ele ocupou o cargo de chefe de bar no Maracanã durante a Copa do Mundo e atualmente se dedica à prestação de serviços de assessoria e consultoria na área.

Rafael Welbert

Com 35 anos de idade, o profissional originário do Espírito Santo desempenha as funções de chefe de bar e consultor em São Paulo, onde reside há 8 anos. Ele é especialista em mixologia e ocupa o cargo de gestor de bar no grupo Mocotó, o renomado restaurante do chef Rodrigo Oliveira na capital paulista.

Ramona Merencio

Ramona é uma profissional experiente na cena de coquetelaria de São Paulo, acumulando mais de seis anos de atuação. Atualmente, ela integra a equipe do Molotov, um famoso bar em Pinheiros, São Paulo, reconhecido por seus drinks clássicos e autorais. Além de bartender, Ramona também desempenha o papel de embaixadora no movimento Livre de Assédio.

Renata Adoración

Aos 35 anos de idade, Renata Adoración, natural de Ribeirão Pires (SP), é uma renomada mixologista e líder de bar. Ela é responsável por criar coquetéis no Fitó, um restaurante em São Paulo que se destaca pela inspiração nordestina e pela sua equipe predominantemente feminina.

Ricardo Barrero

Aos 36 anos de idade, ele é diplomado sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier. Em 2021, conquistou um lugar entre os dez finalistas brasileiros no World Class, o maior campeonato de coquetelaria global. Atualmente, desempenha a função de head bartender no Modern Mamma Osteria.

Thays Paiva

Mineira de nascença, mas criada no Rio Grande do Sul, tem 37 anos e mora em Blumenau (SC) prestando consultoria e treinamentos para bares e profissionais da área. É Bartender e chefe de bar.

Waka Morishita

Originária do Japão e criada no Brasil, ela cresceu imersa em experiências gastronômicas no restaurante da família. Possui formação em biologia, é gestora ambiental e uma entusiasta da coquetelaria. Estabeleceu-se em Blumenau (SC), onde liderou casas pioneiras na cena de coquetelaria local. No presente, atua como consultora independente na área.

Yuri Silva

Gestor e consultor de bares. Entrou no universo da coquetelaria há 12 anos, e hoje estuda por conta própria e faz seus próprios insumos.