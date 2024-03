Shimeji em destaque: descubra o segredo para pratos incríveis com esse cogumelo

Os cogumelos são ingredientes fáceis de utilizar na cozinha, mas ainda geram muitas dúvidas em quem pretende se arriscar a fazer um prato em casa. Mas, segundo o chef Flávio Tomio, professor de gastronomia do Senac, não há com o que se preocupar, basta seguir a receita corretamente.

O chef contou ainda que existe um segredo para o preparo de um dos cogumelos: o shimeji. De acordo com ele, esse cogumelo casa muito bem com bebidas alcoólicas. Então, uma boa ideia é flambar seu shimeji com vinho branco, vinho do porto, saquê ou conhaque.

Para colocar a dica em prática, uma boa receita para fazer o teste é o molho de shimeji, que leva frango grelhado, conhaque e creme de leite fresco. O resultado fica maravilhoso e combina muito com peixes, carnes ou mix de vegetais.

Para saber mais dicas e curiosidades sobre como preparar cogumelos na cozinha, leia a matéria completa aqui.