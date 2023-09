Siga essas dicas para escapar das roubadas da Zona Cerealista

A Zona Cerealista, uma das áreas mais icônicas de São Paulo, está situada no centro da cidade e concentra diversas lojas especializadas na comercialização de produtos como castanhas, temperos, amendoins, grãos, chás, queijos, frutas secas e muito mais.

O local que se tornou extremamente turístico e com preços acima da média. Por isso, o Paladar preparou dicas sobre como encontrar os melhores produtos e as lojas mais indicadas, como fazer com que seu dia renda mais e fazer boas compras. Confira:

Antes de se aventurar nas compras, é essencial ir preparado. Leve uma lista detalhada do que precisa comprar e faça uma pesquisa prévia de preços. Opte por um roteiro estratégico de lojas, como o Grupo Camanducaia, para otimizar seu tempo e garantir variedade de produtos essenciais para a cozinha. Prefira horários mais tranquilos, de segunda a quinta à tarde, para evitar estresse e ter mais liberdade para comparar preços.

Evite levar o carro para a Zona Cerealista, pois os estacionamentos na região são caros. Priorize o uso de roupas confortáveis e mantenha-se sempre atento aos seus pertences pessoais, como celular e carteira. Para mais detalhes e dicas valiosas, confira a matéria completa no Paladar.

