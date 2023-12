Sobremesas de Natal: 10 receitas fáceis para a sua Ceia

Com menos de uma semana para o Natal, os preparativos para festa estão a todo o vapor. No cardápio, não podem faltar as entradas, pratos principais, bebidas e também as sobremesas, que além de deliciosas, enfeitam a mesa.

Mas com tantas opções de doces deliciosos, fica difícil escolher qual fazer na data especial. Por isso, o Paladar preparou uma lista com 10 sobremesas de Natal perfeitas para a sua ceia, confira:

Bolo bem-casado

Receita de bolo bem-casado Foto: Roberto Seba|Estadão

Um ótima opção para adoçar a noite de forma suave é o bolo bem-casado recheado com doce de leite. Veja a receita aqui.

Bolo natalino de laranja

Receita de bolo natalino de laranja Foto: Roberto Seba|Estadão

Com um sabor mais cítrico, o bolo natalino decorado com rodelas de laranja traz a tradição dos bolos de frutas no Natal. Veja a receita aqui.

Pavlova de frutas vermelhas

Receita de pavlova de frutas vermelhas Foto: Roberto Seba|Estadão

Entrando nas sugestões de tortas, a pavlova lembra o Natal com a cor vermelha das frutas e o merengue e chantilly que remetem à neve. Veja a receita aqui.

Torta de limão e merengue

Receita de torta de limão e merengue Foto: Roberto Seba|Estadão

Traz o doce e o azedo em complemento, sendo uma opção de doce menos enjoativa na companhia de outras sobremesas. Veja a receita aqui.

Torta de noz-pecã

Receita de torta de noz-pecã Foto: Roberto Seba|Estadão

Mais uma opção de torta, essa receita traz um toque fino e natalino para a ceia com a noz-pecã. Veja a receita aqui.

Terrine de Gianduia

Receita de terrine de Gianduia Foto: Roberto Seba|Estadão

Uma ótima sobremesa para as noites mais quentes, como costuma ser o dia da véspera de Natal. O terrine traz o sabor do chocolate gelado, acompanhado de tâmaras, nectarinas ou pêssegos. veja a receita aqui.

Panna cotta com calda de Pitanga

Receita de panna cotta com calda de pitanga Foto: Roberto Seba|Estadão

Essa sobremesa lembra um pudim, só que mais sofisticado com a calda de Pitanga. O doce pode ser servido em porções individuais ou em um grande prato. Veja a receita aqui.

Verrine de brigadeiro com farofa de pistache

Receita de verrine de brigadeiro com farofa de pistache Foto: ROBERTO SEBAL/ ESTADÃO

A receita usa o tradicional brigadeiro brasileiro acompanhado de pistache para trazer elegância e sabor diferenciado ao doce. Veja a receita aqui.

Musse de framboesa

Receita de musse de framboesa Foto: Roberto Seba|Estadão; Produção: Florise Oliveira

Mais uma sugestão de doce gelado para a ceia, essa sobremesa traz o doce com o azedinho da fruta de forma refrescante. Veja a receita aqui.

Romeu e julieta chique

Receita de romeu e julieta chique Foto: Roberto Seba/Estadão

A tradicional combinação de queijo com goiabada servida de forma chique, como o nome já diz, acompanhada de uma farofa doce para dar um toque crocante e decorar. Veja a receita aqui.