Sobrou comida da ceia de Natal? Saiba como reaproveitá-la

O Natal é uma das datas mais esperadas do ano pela maioria dos países ocidentais, e é comum que na celebração entre familiares e amigos haja muita fartura à mesa da ceia.

Com isso, também passa a ser comum, ano após ano, sobrar muita comida depois das festas, mesmo depois dos convidados comerem no jantar da véspera e no almoço do dia 25, e cabe às mentes criativas arrumar modos de ‘renovar’ as sobras incorporando a outros pratos para evitar desperdícios.

Foi pensando nisso que o Paladar reuniu dicas e receitas que utilizam restos de pernil, bacalhau, tender e outros pratos típicos da época natalina para não cansar o apetite. São ao todo 10 receitas de massas, sanduíches e petiscos disponíveis em nosso caderno. Acesse aqui.