Soccer Station: veja preços do restaurante temático de futebol com comida e jogos interativos

O Soccer Station é um restaurante de São Paulo que consegue unir duas paixões nacionais em um só lugar: a gastronomia e o futebol. As unidades de Moema e Tatuapé têm como objetivo proporcionar uma experiência única para adultos e crianças.

Ao abrir o Instagram do Soccer Station, os registros e informações mostram além do ambiente personalizado com referências ao futebol, destacando o entretenimento do estabelecimento: imersão virtual, jogos interativos, games e outras atrações.

Gastronomia

No que diz respeito à gastronomia, o cardápio atende todas as idades, especialmente com opções semelhantes aos sanduíches de um estádio. As refeições, entre combos e bebidas, contém preparos mais elaborados que prometem oferecer qualidade ao cliente.

PUBLICIDADE

Como funciona?

A estrutura permite a permanência de duas horas com a compra de ingressos, disponíveis no site Sympla Bileto. Os valores giram em torno de R$50 a R$ 97, sendo que a opção mais em conta garante apenas a entrada e experiências limitadas.

O funcionamento de cada dia é de acordo com a programação estabelecida pelo restaurante. O cliente é atendido no horário marcado e pode participar da experiência com até outras 50 pessoas.