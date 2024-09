A melhor marca de sorvete de chocolate segundo especialistas

Sorvete de chocolate é o favorito dos brasileiros, e sua versatilidade vai além da simples degustação. Combinado com bolos e frutas vermelhas, ele pode se transformar em uma sobremesa ainda mais irresistível. Para que essa harmonização seja perfeita, a qualidade do sorvete é essencial.

O mestre gelatiere Victor Pardini, da Cuor di Crema, revela que a cremosidade e o sabor intenso são os segredos para elevar essa experiência, características que também foram fundamentais na avaliação dos especialistas do Paladar, que descobriram a melhor marca de sorvete de chocolate disponível no mercado.

O teste

Para essa avaliação, dez marcas populares do mercado foram selecionadas e apresentadas em copos não identificados. Dessa forma, os especialistas puderam analisar cada sorvete quanto a critérios como sabor, cremosidade, aparência e quantidade de gordura. Após uma análise criteriosa, eles chegaram a um consenso: uma marca se destacou e mereceu a medalha de ouro, equivalente ao Selo Paladar.

Melhor marca de sorvete de chocolate do mercado

O sorvete de chocolate Artisano ficou em primeiro lugar nesse teste. Produzido com cacau em pó, creme de leite fresco, açúcar orgânico e outros ingredientes, ele apresenta sabor intenso de chocolate, com notas lácteas e dulçor agradável, além de aroma de cacau, coloração vibrante e textura cremosa.

O sorvete de chocolate da Artisano foi o campeão do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Já as marcas Freddo Gelateria e St. Marche se destacaram no pódio, em segundo e terceiro lugar, respectivamente, agradando também principalmente por atender aos critérios que serviram como base na avaliação. Veja o teste completo.

Um sorvete de qualidade

O resultado final de um sorvete está totalmente ligado com sua produção. Entre os fatores que influenciam a qualidade de um sorvete, está a matéria-prima, a escolha da gordura e a proporção entre peso e volume. Para experimentar qualquer marca, vale dar uma espiada com cautela no rótulo da embalagem. Caso você prefira, também é possível se aventurar na cozinha e criar esse sabor:

Sorvete de chocolate caseiro

Essa receita fácil de sorvete de chocolate leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente, mas exige, é claro, o tempo de congelamento. A sugestão para aproveitar o sabor e textura do produto é congelar por 4 horas antes de servir. Veja a receita completa aqui.