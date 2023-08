Sorvete de ‘maconha’ vendido no Rio de Janeiro repercute nas redes sociais

Vendido pela loja 2V Conveniência, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, o produto nada mais é do que um sorvete sabor matcha (responsável por dar a cor esverdeada à massa) com terpeno de Cannabis.

Em entrevista ao G1, Marco Arioli, sócio e proprietário do estabelecimento, explicou o desenvolvimento do sabor, que demorou seis meses para chegar ao resultado final: “Pegamos um desenvolvedor e ficamos num processo de seis meses para desenvolver esse sorvete. Finalmente, conseguimos chegar na fórmula de matcha com terpeno de sour diesel [que] é um tipo de cannabis famoso e a gente quis explorar esse potencial. A gente testou todos os terpenos e esse foi o que a gente achou o mais interessante”.

E não se engane. Embora tenha um ingrediente originário da planta usada tanto para uso medicinal quanto recreativo, o sorvete é incapaz de oferecer efeitos psicotrópicos - isto é, não age no Sistema Nervoso e, por conseguinte, não altera humor, cognição ou comportamento.

“Nenhum terpeno tem a capacidade de ter efeito psicotrópico. Na planta, o terpeno tem como objetivo gerar proteção contra pragas para a planta e facilitar a polinização”, afirma Fábio Cosa Jr, farmacêutico e coordenador da Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (Abicann).

“Quando você come uma goiaba, você sabe o cheiro específico da goiaba. A inserção desse terpeno no sorvete vai causar a aromatização do sorvete. O sorvete vai ter o cheiro característico da cannabis. Ele vai proporcionar a sensorialidade ao consumidor. Vai ser percebida o cheiro característico da planta”, acrescentou.

Aioli também fala sobre estratégia para tornar o produto mais conhecido: “Já existem outros produtos com terpeno de cannabis. A nossa grande sacada foi transformar isso em um produto pop. Tem cervejas com terpeno, chocolates e outros produtos com terpeno hoje em dia, mas não é uma coisa muito difundida. Teve que estudar para deixá-lo de uma forma atrativa”.