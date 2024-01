Sorveteria de Salvador fica em 3˚ lugar no ranking das melhores do mundo

Durante o ano de 2023, o TasteAtlas divulgou diversos rankings com os melhores pratos, produtos e regiões gastronômicas do mundo. Em muitas dessas listas o Brasil aparece como um dos protagonistas e algumas cidades recebem o destaque que merecem.

Salvador, por exemplo, integra vários rankings da plataforma, mas surpreendeu por conseguir o 3º lugar entre as 100 melhores sorveterias do planeta.

A Sorveteria da Ribeira, localizada na capital baiana, é “famosa por sua grande variedade de sabores de sorvetes tropicais e exóticos, muitos dos quais são exclusivos da rica diversidade de frutas do Brasil”, afirma o TasteAtlas. O sabor de tapioca é um dos mais pedidos na loja.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.