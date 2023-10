Starbucks lança bebida exclusiva para o Halloween; veja preço

Ao final deste mês, entre os dias 26 de outubro e 1° de novembro, a rede de cafeterias Starbucks traz uma nova bebida exclusiva de Halloween: a Abracadabra Starbucks Refreshers, que apresenta uma mistura de pitaya e cold foam de matcha (isto é, chá verde).

Além disso, o tema de festa traz de volta uma bebida já conhecida pelos clientes: o Frappula Frappuccino, feita com mocha, essência de baunilha e calda de morango, inspirada no personagem de romance de terror gótico, Conde Drácula.

Segundo informações do GKPB, as opções podem ser adquiridas por preços a partir de R$ 21, ou pelo resgate de pontos para os participantes do Starbucks Rewards a partir de 70 estrelas.

Receitas testadas e aprovadas

