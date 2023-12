Starbucks oferece bebidas gratuitas neste natal; veja como conseguir

Em comemoração às festas de final de ano, a rede de bebidas Starbucks tem lançado promoções ao longo deste mês de dezembro, e um deles acontece às quintas-feiras, as chamadas ‘quintas-feiras festivas’, onde clientes podem adquirir qualquer uma das bebidas do cardápio pela metade do valor dentro do período das 12h às 18h.

Existe ainda a possibilidade de conseguir bebidas de graça. Isso porque o Starbucks tem distribuído um copo gratuito de chocolate quente na compra de uma bebida artesanal em tamanhos grandes aos sábados e domingos. O chocolate é servido em um copo curto, do tamanho 8 ounces, e a promoção é válida para pedidos via drive-thru e aplicativo, desde que o comprovante da compra seja apresentado no mesmo dia, conforme aponta o Gazeta Brazilian News.

A promoção inclui as bebidas temáticas servidas nos copos vermelhos e, para participar, basta baixar o aplicativo da rede para celular e tornar-se um membro do Starbucks Rewards. O cadastro na plataforma não requer nenhum custo adicional.