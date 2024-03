Sua cerveja puro malte favorita está na lista? Confira o ranking

Se tem uma bebida alcoólica amada pelos brasileiros, é a cerveja. Cada pessoa costuma ter a sua favorita e nas prateiras dos supermercados é possível encontrar várias marcas, mas também tipos de cerveja, como a puro malte.

De olho no gosto dos consumidores, o Paladar realizou um teste para descobrir qual é a melhor cerveja puro malte do mercado. Um time de especialistas e sommeliers de cervejas foi convidado para fazer a avaliação. Ao todo, eles provaram 13 marcas de cerveja, levando em consideração características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e, claro, sabor.

Ao final da avaliação, eles escolheram a Spaten como a melhor cerveja puro malte do mercado. A bebida foi citada como leve, fácil de beber, com boa estabilidade de espuma e amargor baixo. A marca surpreendeu também por trazer uma cerveja mais fresca do que o esperado para um produto comercial.

Em segundo lugar, a Amstel foi avaliada como uma bebida com notas aparentes de malte e nota floral de lúpulo bem presente. Uma cerveja com leve oxidação, sabor equilibrado, amargor presente, delicado e muito agradável.

Para fechar o top 3, a Império mostrou aroma agradável, que remete a fermento de pão e biscoito cream-cracker. Uma bebida leve e equilibrada, com leve acidez que deixa a cerveja mais fácil de beber.

PUBLICIDADE

Para conferir a lista com todas a cervejas puro malte testadas pelo Paladar e a avaliação dos especialistas sobre cada uma delas, leia a matéria completa.