Suco antioxidante ajuda a combater efeitos do cigarro e poluição; conheça

É comprovado que o consumo de frutas e vegetais é primordial para manter a saúde do corpo. No entanto, nem todas as pessoas tem o hábito de comer esses alimentos.

Para quem está no processo de ter um uma alimentação mais saudável, mas não gosta de vegetais, o frutommelier da Greenday, Sonja Salles, ensina a fazer receitas funcionais e antioxidantes, perfeitas para quem quer mudar o estilo de vida.

Uma dessas receitas é voltada para ex-fumantes ou pessoas que querem parar de fumar. Mas também pode ser consumida por qualquer pessoa, pois também age contra os efeitos da poluição, confira:

Receita contra os malefícios do cigarro e da poluição

Para este suco completo, você vai precisar de suco de uva tinto 100%, suco de laranja, morangos e gengibre ralado. O morango é rico em ácido elágico, substância antioxidante que ajuda a destruir algumas toxinas contidas na fumaça do cigarro e na poluição.

O gengibre possui óleos essenciais que estimulam a circulação e é excelente para aliviar tosses, gripes e resfriados. Já o suco de uva e laranja são fontes de vitaminas A, C e muitos antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, hipertensão, doenças circulatórias, cardiovasculares e o câncer.

