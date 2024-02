Suco de laranja: Especialistas testam e elegem a melhor marca do mercado

A oxidação e fermentação da laranja resultam em um suco com aquele sabor amargo ao final do paladar, como pontuaram especialistas convidados do Paladar durante o teste para identificar os melhores produtos do mercado.

A Fazenda Bela Vista conquistou o primeiro lugar devido ao equilíbrio entre acidez e doçura no sabor, além de apresentar um aroma agradável e boa aparência, conforme ressaltaram os jurados na matéria escrita por Danielle Nagase.

“De todas as amostras que provamos, esta é a que mais se assemelha a um suco natural de laranja espremido em casa”, afirmaram os jurados. Das onze marcas avaliadas, foram consideradas opções integrais, concentradas e reconstituídas.

Por outro lado, foram excluídos os refrescos, néctares, versões com ingredientes artificiais ou adoçadas com suco de maçã. Quer conferir a classificação completa? Leia todo o conteúdo.