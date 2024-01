Suco de uva integral: qual foi a 3ª melhor marca eleita em 2023?

O Paladar testou algumas marcas de suco de uva integral, que trazem o sabor mais marcante da uva, disponíveis nas prateleiras dos mercados. O teste foi publicado em setembro de 2023. Foram convidados jurados para testar às cegas 10 opções de suco de uva e avaliar a qualidade dos produtos.

Os especialistas avaliaram a aparência, aroma e sabor dos produtos. A marca Villa Piva ficou em terceiro no lugar no ranking, fechando o top 3.

O suco apresentou uma cor vibrante e se saiu bem em todos os quesitos de avaliação, com aroma de fruta madura, frescor, acidez e doçura na medida certa.

As uvas usadas na bebida são produzidas no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha e são estocadas por, no máximo, 24 horas antes de seguirem para o processamento do suco, de acordo com a Villa Piva.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelo Paladar, leia a matéria completa aqui.