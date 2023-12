Suco de uva integral: após testes, especialistas elaboram ranking; saiba qual marca ocupa o 3° lugar

O quadro Paladar Testou chegou a mais um de seus episódios e dessa vez o alvo da avaliação foi o suco de uva integral. Quatro especialistas no assunto se reuniram para testar 10 marcas diferentes do produto e elencá-los em ordem de qualidade.

É preciso ressaltar que no mercado existem diversas opções de suco de uva à venda, e dentro do formato líquido existem subdivisões. São elas: refresco, que deve conter ao menos 30% em volume de suco natural; néctar, com 50%, enquanto o restante da porcentagem pode incluir água, corantes, estabilizantes, açúcar, entre outros aditivos. Neste caso, o teste limitou-se aos sucos feitos integralmente com o suco natural da uva, sem nenhum outro componente.

Após a degustação das amostras, os jurados elaboraram um ranking, cujo terceiro lugar foi ocupado pela marca Villa Piva. Seu suco apresenta aroma de fruta madura; possui um sabor marcante de uva que perdura no paladar, tem um toque de refrescância e acidez e dulçor bem equilibrados. A fabricante revela que suas uvas são colhidas no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha, e são estocadas por até 24 horas antes de entrarem no processo de maceração.

Veja o ranking e as avaliações completas na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.