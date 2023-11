Suco de uva integral: descubra quanto custa a marca n° 1 do mercado, segundo especialistas

Basta apenas uma ida ao mercado para ver que, na prateleira de bebidas, existem inúmeras opções de suco industrializado, com variações de tamanho, sabor, preço e até de porcentagem do teor de suco natural, que é dividida em três categorias: refresco, néctar e suco da fruta.

De acordo com as normas do Ministério da Agricultura e Pecuária, um refresco de uva, por exemplo, deve conter, no mínimo, 30% em volume de suco natural, enquanto o néctar, 50%, e no restante da composição entram água, açúcar, aromatizantes, corantes, estabilizantes, entre outros ingredientes.

Por dedução, já dá para saber que a última categoria envolve 100% de suco natural, e é sob esse recorte que o Paladar promoveu mais um teste com especialistas, para mostrar a você, consumidor, quais marcas oferecem o melhor suco de uva integral por um preço que vale a pena.

Ao todo, foram avaliados 10 selos que asseguram comercializar um produto sem aditivos, e o que teve melhor pontuação do júri foi o suco de uva da Casa Madeira. Fresco e encorpado, o suco possui acidez equilibrada, sabor marcante da fruta e custa em torno de R$ 25, o litro.

Ocupando o segundo lugar do pódio, entra o suco de uva integral produzido pela vinícola Davo, por sua doçura equilibrada, aroma e acidez agradável e refrescância. O litro é comercializado por volta de R$ 20. Por último está o produto da marca Villa Piva (cerca de R$ 17, o litro), que possui cor vibrante e límpida, ponto ideal de acidez e sabor marcante de uva madura.

