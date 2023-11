Suco de uva integral: especialistas testam e elegem a marca n° 1 do mercado

Bebidas à base de uva, apesar de serem consumidas com frequência, podem causar grandes dúvidas quando uma compra no mercado vai ser feita: devo avaliar o aroma? Composição? Pagar menos ou mais em um produto?

Para te ajudar, o Paladar contou com a ajuda de especialistas para testar e avaliar os sucos de uva integral disponíveis no mercado. Os jurados deram dicas sobre o aroma, aparência e sabor, além de mostrar como identificar as melhores opções e estratégias para que você não seja enganado por não saber a diferença entre um suco de refresco, néctar ou de fruta, por exemplo.

Dessa vez, o pódio ficou com a marca Casa Madeira, considerado encorpado e potente. ‘’Tem um pouco de tudo’', alegam os jurados, acostumados a avaliar esse tipo de bebida. O destaque vai para o frescor, a acidez, presença de taninos, açúcar em uma medida perfeita e outros detalhes!

Para ficar por dentro das outras dez amostras aprovadas e incluídas no ranking, leia a matéria completa do Paladar, clicando aqui.

Receitas aprovadas e testadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem outras receitas que podem complementar a bebida, testadas e aprovadas, e que podem ser replicadas em casa. Confira as opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.