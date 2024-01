Suco de uva integral: qual foi a 2ª melhor marca eleita em 2023?

O suco de uva é um dos mais procurados nos supermercados por já vir pronto, ter um sabor marcante e ainda trazer um refresco, principalmente quando servido gelado.

De olho nisso, o Paladar decidiu testar algumas marcas disponíveis nas prateleiras dos mercados. Um time de jurados convidados participou de um teste às cegas com opções integrais de suco de uva para avaliar a qualidade desses produtos.

Os especialistas avaliaram dez amostras quanto à aparência, aroma e sabor. Para eles, a marca Davo foi a segunda melhor no teste.

O suco, produzido pela vinícola de mesmo nome, cujos vinhedos estão localizados em Ribeirão Branco, no interior de São Paulo, é feito de uvas isabel e bordô. O que chamou a atenção do júri foi o frescor, presente tanto no aroma quanto no paladar, além da acidez e dulçor equilibrado do produto.

Para saber o ranking com todas as marcas avaliadas pelos jurados, leia a matéria completa aqui.