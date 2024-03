Suco natural ou refrigerante zero? Saiba qual é a escolha mais saudável para perda de peso

Durante uma dieta, a nutrição é fundamental, especialmente proveniente dos alimentos. Sucos de frutas naturais e os refrigerantes zero açúcar aparecem como bebidas que geram dúvidas sobre também trazerem benefícios ao nosso organismo.

Ambos podem ser incluídos em uma dieta, como afirmou o endocrinologista Bruno Halpern em matéria ao Estadão escrita por Thaís Manarini. A questão principal é que a primeira categoria não satisfaz o desejo por açúcar, continua sendo um produto ultraprocessado e não oferece nutrientes.

Nesse sentido, Bruno defende que é possível substituir o refrigerante convencional inicialmente pelo zero açúcar, mas destaca que a melhor opção é o suco natural. A nutricionista Juliana Watanabe, na matéria de Regina Célia Pereira do Estadão, ressalta que o suco de fruta e integral é capaz de fornecer propriedades antioxidantes e outras substâncias benéficas para o organismo.

Para escolher boas opções do mercado, leia os textos de Danielle Nagase sobre o teste do sabor de laranja e também a avaliação das opções de uva, que destacam as três melhores marcas de acordo com a opinião de especialistas.