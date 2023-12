Surpresa na cozinha italiana: descubra qual massa acaba de superar o penne como a favorita do país

Na segunda-feira, 18, foi divulgado um levantamento da associação Unione Italiana Food, que apontou que a massa favorita dos italianos é o espaguete, superando o penne, conforme o Maraviglie di Calabria.

“Se o espaguete é o líder, o penne vem em segundo lugar, mas juntos representam 78% das massas vendidas em todo país, levando em consideração toda a categoria que se refere ao mesmo formato”, explicou a entidade.

O ranking ainda inclui diversas massas de preferências regionais. No Norte (oeste e leste) o tipo favorito de massa são os fusilli, enquanto no centro a preferência são as massas curtas como as mangas mezze. Já no sul os italianos preferem as massas para caldos e sopas, com as massas mistas em destaque.

Segundo a Unione Italiana Food, a Itália é líder mundial na produção - 3,6 milhões de toneladas - e no consumo de massas, com cerca de 23 kg por pessoa. As informações são da Ansa.