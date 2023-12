Sushittone, panetone alagado e adaptações inusitadas de receitas natalinas tomam conta da internet

Com o Natal se aproximando, muitas são as dicas e ideias de receitas de pratos doces e salgados para inovar o cardápio e celebrar uma das maiores festas do ano, e é em meio às adaptações das iguarias tradicionais que surgem releituras e novidades um tanto inusitadas.

A internet se surpreendeu recentemente com a invenção do sushittone - que nada mais é do que um grande hot roll em formato de panetone -, um prato criado pelo restaurante de comida japonesa Sushi Saborô, localizado no Rio de Janeiro. E as surpresas não acabam por aí, a viralização da receita deu abertura para outras invenções, como o panetone recheado com camarão e o misto quente de panetone.

Há, também, uma adaptação da adaptação: o panetone alagado, inspirado em um recente viral do TikTok. A receita substitui a massa do bolo, que deve ser embebida em quantidades generosas de uma calda à base de leite, por fatias de panetone.

Receitas testadas e aprovadas

