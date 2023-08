Taste São Paulo: confira o que comer e a programação completa

Taste São Paulo Festival: evento retorna à capital em agosto de 2023. Foto: Reprodução | Instagram @tastefestivalsbrasil

Neste ano, o festival Taste São Paulo expandiu e agora está de casa nova: o parque Villa Lobos, localizado no Alto de Pinheiros, na região oeste de São Paulo. Recheado com mais de 30 bares e restaurantes, shows, empórios e atividades ligadas à culinária, a proposta é ser um dos maiores festivais gastronômicos do mundo.

De 18 a 20 e de 25 a 27 de agosto, quem passar pelo festival poderá provar de diversas gastronomias, como missô ramen e o curry de frutos do mar da chef Telma Shiraishi, do Aizomê; o bolinho de camarão da chef Giovanna Grossi, do Animus; a tostada de polvo ou a barbatana de peixe do Baru, do chef colombiano Dagoberto Torres; o churrasco coreano do Komah; e a carne de sol do Jiquitaia.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 32,50 e podem ser adquiridos no site da Eventim. O site oficial do evento disponibilizou também a programação completa organizada por dia e restaurantes.