Taste São Paulo Festival começa hoje; confira a programação

Com ingressos a venda desde junho, a 7ª edição do Taste São Paulo Festival começa nesta sexta-feira (18), das 17h às 23h, e continuará durante os dias 19, 20, 25, 26 e 27 de agosto, no Parque Villa-Lobos.

O festival é o maior evento gastronômico do mundo e, nesta edição, conta com mais de 30 restaurantes participantes, como o Metzi, Komah, Mocotó, entre outros, além de aulas, apresentações musicais, área com atrações infantis, empório com expositores e degustação.

Ao todo, serão mais de 100 pratos com entradas, refeições principais e sobremesas, acompanhado de diferentes opções de drinques, tudo sob preços exclusivos para o evento.

Confira as experiências programadas para esta sexta-feira:

Fire Pit by Santander

O Fire Pit oferecerá aulas incríveis sobre carnes, peixes, pães e vegetais para churrasco.

19h - Lucas Bassoleil e Márcio Silva, chef e bartender do Avec, ministram a aula Harmonizando choripan com coquetéis autorais

20h30 - Juliana Nicoli ensina a fazer Rigatoni Barilla com tomates assados, fraldinha e stracciatella

22h - Bruno Panhoca ensina a fazer almôndegas de cordeiro defumadas, recheadas com queijo Monterey Jack

Papo de Cozinha by Electrolux

O espaço comandado pelo chef Felipe Machado oferece aulas práticas com degustação.

19h - Claude Troisgros ensina a fazer risoto de tomate com queijo de cabra

20h30 - 22h - Ana Soares, da Mesa III”O ravioli está nu” ministrará a Oficina de massas e recheios

Papo The Bar

Nesse espaço serão ministradas masterclasses com embaixadores Diageo.

18h - Moscow Mule é Com Smirnoff!

19h - Gin Tonic para Iniciantes & Iniciados – Tanqueray London Dry

20h - Gin Tonic para Iniciantes & Iniciados – Tanqueray Royalle

21h - Moscow Mule é Com Smirnoff!

22h - Baileys, Porque eu Mereço! – Iced Caramel

Adega Taste

O espaço mais concorrido do festival oferece aulas com especialistas sobre harmonização de vinhos, cervejas, café, cachaça e, claro, muita degustação.

19h - Monte sua Adega, com o sommelier Vinicius Santiago

21h - Velho Mundo, com a sommelier Vinicius Santiago

22h - Novo Mundo, com o sommelier Vinicius Santiago

Palco Claro Música

As atrações musicais desta sexta será voltada para a música eletrônica.

18h30 - 19h30 - DJ Focka

19h30 - 21h - Folksons

21h30 - 23h - André Youssef Trio

Se interessou pela programação? Aqui vai uma boa notícia: ainda existem ingressos disponíveis para todos os dias do evento. Compre o seu no site oficial da Eventim (o link direto pode ser acessado aqui) e ainda confira as dicas e preços de alguns pratos que serão servidos no festival acessando aqui.