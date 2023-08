Taste São Paulo: qual é a média de preços dos pratos no Festival?

O maior evento gastronômico do mundo chegou a São Paulo para sua 7ª edição nesta sexta-feira (18) e permanece durante os dias 19, 20, 25, 26 e 27 de agosto, no Parque Villa-Lobos, com atrações musicais, aulas experimentais e palestras com especialistas, empórios, degustação e muito mais.

Neste ano, mais de 30 restaurantes estão participando do festival, e os menus somam pouco mais de 100 opções de entradas, pratos principais, drinques e sobremesas sob preços exclusivos, que variam entre R$20 e R$ 50.

Confira, abaixo, o preço de algumas refeições e bebidas:

Essekfleish com trufas, do restaurante Z Deli, por R$ 50;

Kibe de pistache no palito, do Make Hommus, por R$ 35;

Steak tartare, do Le Jazz, por R$ 40;

Entremet chocolate e pistache, do Caramelo, por R$ 35;

Bolinho cremoso de camarão, do Animus, por R$ 25;

Drinque Batidinha da fruta do dia, do Carrinho do Jiquitaia, por R$ 25;

Quesadilla, do Metzi, por R$ 20;

Bolo de chocolate, do restaurante Mocotó, por R$ 30.

O cardápio completo de todos os restaurantes com seus respectivos preços pode ser conferido aqui, e, caso você ainda não tenha adquirido seus ingressos, ainda dá tempo! Efetue sua compra no site oficial da Eventim (acesse aqui) e desfrute seu final de semana em São Paulo com muita gastronomia.