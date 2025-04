TasteAtlas elege os 3 melhores queijos pasteurizados da Europa

O queijo é um dos alimentos mais versáteis do mundo, com variedades que refletem a tradição e o sabor de cada região. No Brasil, alguns queijos artesanais ganharam até reconhecimento da Unesco pelo modo tradicional de preparo.

Mas não é só por aqui que o laticínio se destaca. Na Europa, o queijo feito com leite pasteurizado também brilha e reúne uma ampla gama de sabores, cores e processos. Foi com base nesse cenário que o TasteAtlas elaborou um ranking dos melhores queijos da categoria, a partir da avaliação dos usuários. Grécia e Itália dominaram o pódio.

Pódio dos queijos

Em terceiro lugar, a Itália aparece com a Mozzarella di Bufala Campana, um queijo feito com 100% de leite de búfala doméstico e produzido na Campânia ou nas cidades vizinhas de Lácio, Apúlia e Molise. De acordo com o TasteAtlas, ele sempre vem embalado em salmoura e contém um sabor suave, mas levemente azedo.

A medalha de prata também é para a Itália. O Canestrato di Moliterno é feito na região de Basilicata, com leite integral de cabra e ovelha. Ele é maturado nos fondaci, um tipo de armazém semi-subterrâneo seco, frio, mas bem ventilado.

Esse queijo pode ser doce ou picante, mas vai depender do tempo de maturação. No caso, ele pode ser encontrado em três variedades: Primitivo, curado por até 6 meses; Stagionato, curado por até 12 meses, e Stravecchio, curado por mais de um ano.

O campeão da vez é grego, mais especificamente da Ilha de Naxos. O Graviera Naxou é feito com leite de vaca pasteurizado ou uma mistura de leite de ovelha e, no máximo, 20% de leite de cabra. Ele é dono de uma casca fina e interior compacto, tendo um sabor refrescante e um aroma suave.

O leite que é usado na produção vem de raças tradicionais da ilha, que se alimentam de ervas e plantas locais, tornando seu sabor único.

Top 10

Graviera Naxou - Ilha de Naxos, Grécia Canestrato di Moliterno - Província de Potenza, Itália Mozzarella di Bufala Campana - Campânia, Itália Saint-Félicien - Rhône-Alpes, França Graviera Kritis - Graviera Kritis, Grécia Esfela - Messínia, Grécia Arseniko Naxou - Ilha de Naxos, Grécia Kefalograviera - Épiro, Grécia Santo André - Coutances, França Stracciata - Molise, Itália

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia gastronômico que reúne elementos da culinária global, trazendo as suas características. A partir das experiências dos usuários, eles classificam-se em categorias diferentes, nomeando os melhores.

Queijos brasileiros

Você sabia que o Brasil já participou de um dos rankings queijeiros do TasteAtlas? Entre os 100 melhores do mundo, os queijos brasileiros deram às caras três vezes e mostraram que tradição e sabor vem de berço. Veja mais na matéria completa.