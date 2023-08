Taxa de corte de bolo por R$100? O que está acontecendo neste restaurante

Restaurantes ao redor da Europa têm adotado práticas restritivas e novas políticas de serviço ainda não regularizadas que andam causando a insatisfação dos residentes.

Juntando-se à cidade de Barcelona, na Espanha, cujos restaurantes passaram a recusar clientes desacompanhados, um restaurante localizado em Palermo, na Itália, aderiu à “taxa-corte” - servizio torta em italiano - e cobrou 20 euros (R$ 108,53 na cotação atual) para cortar pedaços de um bolo trazido por uma família para comemorar o aniversário de um dos seus membros.

Segundo o portal UOL, uma taxa parecida foi cobrada sem aviso prévio em um restaurante na cidade de Cuneo após clientes pedirem uma colher para dividir uma sobremesa. Em outro caso, um cliente foi obrigado a pagar mais caro para ter seu sanduíche cortado ao meio.

Cristina Biacchi, dona do restaurante Gera Lario, se pronunciou sobre as novas políticas de serviço que operam em seu estabelecimento e defendeu a cobrança adicional pelo corte do alimento no jornal La Repubblica: “Tivemos que usar dois pratos em vez de um e o tempo de lavá-los dobrou. Para cortar o sanduíche pela metade leva-se tempo e o trabalho deve ser pago”.

A adesão dessas taxas um tanto abusivas é uma das muitas formas dos estabelecimentos garantirem alto faturamento, aproveitando a temporada de grande fluxo de turismo na Europa, que cresceu muito após o período da pandemia.