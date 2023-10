Taylor Swift inspira Heinz a lançar novo molho após foto viralizar; entenda

Taylor Swift inspirou a Heinz a criar um novo molho após aparecer comendo um lanche no camarote do Chiefs na noite de domingo (1) para torcer por seu potencial, possivelmente, namorado Travis Kelce.

Um folião acabou tirando uma foto dela comendo frango e compartilhou a imagem junto com a legenda: “Taylor Swift estava comendo um pedaço de frango com ketchup e aparentemente ranch!”

A postagem logo viralizou e chamou a atenção da Heinz, que acessou o Instagram na quarta-feira para revelar sua mais recente oferta “Ketchup & Seemingly Ranch”.

“É uma nova era para a Heinz. Apresentando Ketchup e Seemingly Ranch”, escreveu a marca na legenda, acrencentando que garrafas de edição limitada estarão disponíveis em breve.

Segundo o site Food & Wine, a empresa anunciou nesta terça-feira (4) que vai produzir exatamente 100 garrafas em homenagem ao número favorito de Taylor, 13, combinado com o número da camisa de Kelce, 87.

