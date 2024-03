Tecnologia promete revolucionar o controle de qualidade no setor cafeeiro; entenda

O artigo de Ensei Neto ressalta que, apesar da eficácia das fiscalizações humanas na indústria, as tecnologias complementam o processo, proporcionando maior velocidade e eficiência no controle de qualidade do café.

Para obter essas vantagens, pesquisas e equipamentos desempenham um papel fundamental em todas as etapas que envolvem os grãos de café, desde a produção até a facilidade de usos para o consumidor final.

Entre essas inovações, a Espumeira se destaca como um produto que permite a criação de diversas bebidas em um só utensílio, por isso ganhou popularidade no mercado.

Além disso, com vendas na Pressca, a marca, reconhecida por oferecer produtos inovadores voltados para bebidas de infusão, contém entre as opções também a cafeteira Naxos, que inclui uma abordagem com funções de filtro de tela e infusor e moinhos de alta precisão, da linha ‘Bravos’. Saiba mais.