Tender com Coca-Cola? Conheça a receita que vai impressionar seus convidados no Natal

Com poucos dias até o Natal, é natural que surjam muitas dúvidas acerca do que preparar para a tão cobiçada ceia, onde os convidados se fartam tanto no jantar do dia 24 quanto no almoço do dia 25.

Na busca por ideias, misturar peças de alimentos tradicionais da época com diferentes modos de preparo pode ser uma excelente aposta para agradar gregos e troianos, e se esse é o seu intuito, veio ao lugar certo!

A sugestão envolve uma mistura ousada de refrigerante com maple syrup (que nada mais é do que xarope de bordo) em um molho para marinar um embutido de pernil de porco (tender) com frutas cítricas em conserva.

A receita natalina foi disponibilidada pela chef Carla Pernambuco, do restaurante Carlota, que pegou as instruções com sua ex-vizinha americana na época em que morava no Rio de Janeiro e ainda não era chef. Para aprender a fazer um belo tender com Coca-Cola, maple syrup e compota de kinkan, clique aqui.