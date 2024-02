Testamos 10 marcas de creme de leite do mercado; saiba qual ficou em 1° lugar

O creme de leite é um dos vários subprodutos do leite e compõe os mais diversos preparos, tanto doces quanto salgados. Sua vasta utilização gera grande demanda na indústria alimentícia, e é por esse motivo que encontra-se facilmente o produto nos supermercados, em diversas versões e marcas.

Tendo isso em vista, com o intuito de auxiliar você, leitor e consumidor, a fazer a escolha certa na hora das compras, o Paladar realizou mais um teste às cegas com especialistas. O júri formado pela chef de cozinha, Tássia Magalhães Coelho; o chef Douglas Benatti, da Enosteria; a gerente de marketing Luiza Pompeu; Mariana Gorski, sócia da Confeitaria Dama; e o chef de cozinha Marcelo Martino de Almeida avaliou amostras de 10 marcas, no total.

A degustação foi feita in natura, direto dos recipientes identificados apenas por números, e os critérios levados em consideração para definir um creme de leite de alta qualidade foram aspecto visual, consistência e, por último, mas não menos importante, sabor.

Em geral, as marcas apresentaram muita variação na textura, como aponta Gorski: “[...] uns muito gelatinosos, outros bastante líquidos, o que impacta muito quando você usa o produto no preparo de uma receita. Em algumas marcas você percebe mais a gordura, em outras o sabor de leite é mais evidente”.

Houve, no entanto, um selo capaz de apresentar um creme de leite cuja consistência é bem equilibrada: o Parmalat, que também tem um sabor muito suave de leite, aproximando-se muito da versão artesanal e, por conseguinte, desbancando os demais nomes da lista, conquistando o primeiro lugar.

O ranking completo e as avaliações dos jurados podem ser conferidos na matéria ‘Qual é o melhor creme de leite?’, por Chris Campos, disponível aqui.