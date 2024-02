Testamos 10 marcas de doce de leite industrializado; descubra quais são as três melhores

A convite do Paladar, os especialistas Paula Cimini, confeiteira e influenciadora no @thecookieshop; Márcia Garbin, chef e proprietária da Gelato Boutique; e Eduardo Almeida, chef do Qui o Qua, se reuniram para provar e avaliar versões prontas de uma famosa iguaria brasileira: o doce de leite.

Para a realização do teste, foram coletadas amostras de 10 das principais marcas do produto no mercado, e cada uma delas foi degustada às cegas - isto é, as porções foram colocadas em recipientes identificados apenas por números - afim de se obter os resultados com a menor parcialidade possível. Os critérios que nortearam as provas foram: textura, nível de açúcar e aspecto visual, que, no caso, se referiu muito mais ao brilho e à opacidade do que à coloração.

Após a degustação, os resultados foram organizados em uma lista classificatória, e os maiores destaques foram para as marcas Havanna, La Sereníssima e Momento Mambo, que ocuparam o 1°, o 2° e o 3° lugar, respectivamente.

O doce de leite da Havanna conquistou o paladar dos jurados por ser bem caramelizado, saboroso e com textura firme que se aproxima da versão argentina da sobremesa. É ideal para recheios. Já o La Sereníssima ganhou pontos por ser muito cremoso e ter um aroma atrativo. Também é caramelizado e saboroso.

Por fim, o doce de leite da Momento Mambo se destacou não apenas pela caramelização equilbrada e pelo sabor que se aproxima da versão tradicional mineira, mas por despertar nos jurados uma memória afetiva, sendo classificado como um doce que possui “sabor de infância”.

A avaliação das demais marcas que passaram pelo teste e o vídeo dos bastidores podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor doce de leite do supermercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.