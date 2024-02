Testamos 10 marcas de doce de leite pronto do mercado, descubra qual foi eleita a 2ª melhor

Entre as sobremesas consideradas clássicas no Brasil está o amplamente consumido doce de leite, o que justifica sua constante aparição na versão pronta nas prateleiras dos supermercados, utilizado tanto para quem precisa de agilidade para rechear bolos, chocolates e outros confeitos quanto para quem só quer matar a vontade de comer um doce de colher na hora.

Para ambos os casos, a necessidade é a mesma: qualidade no sabor. E para ajudar os consumidores a acertar na escolha durante as compras o Paladar promoveu mais um teste com júri especializado - dessa vez, composto por Paula Cimini, confeiteira e influenciadora no @thecookieshop; Márcia Garbin, chef e proprietária da Gelato Boutique; e Eduardo Almeida, chef do Qui o Qua.

Juntos, os especialistas degustaram amostras de 10 das marcas mais populares, guiando suas avaliações pelo equilíbrio do açúcar em cada doce e suas respectivas texturas. Nesse caso, as diferenças entre as cores não foram levadas em consideração, visto que é “uma questão de preferência do consumidor”, como afirma Márcia Garbin.

O resultado foi organizado em uma lista classificatória, cujo segundo lugar foi ocupado pela marca La Sereníssima pelo doce de leite que, além de muito saboroso, tem um aroma atrativo, é bem caramelizado e ultra cremoso.

