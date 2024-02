Testamos 10 marcas de doce de leite pronto do mercado, descubra qual foi eleita a melhor

O leite é um alimento de origem animal que fornece uma infinidade de subprodutos, e entre eles está o saboroso doce de leite, resultado da adição de açúcar à matéria-prima sob um certo tempo de cozimento - e, depois, resfriamento. A sobremesa é muito famosa em países latinos, como o Brasil e a Argentina, o que justifica a aparição de sua versão industrializada em vários supermercados.

Em latas de metal, potes de vidro ou de plástico, fato é que o doce de leite pronto facilita muito a vida de quem deseja comer a iguaria, seja pura ou utilizando-a em alguma receita. Mas, em meio a tantas opções de marcas para o mesmo produto, qual delas é a melhor para se ter na geladeira ou na dispensa de casa? É aí que entra o Paladar com mais uma sessão de testes.

Para essa edição, o júri - formado pelos especialistas Paula Cimini, confeiteira e influenciadora no @thecookieshop; Márcia Garbin, chef e proprietária da Gelato Boutique; e Eduardo Almeida, chef do Qui o Qua - provou amostras das 10 marcas mais populares, levando em consideração a textura e o equilíbrio do açúcar.

O doce de leite produzido pela Havanna foi, disparado, o melhor da lista, conquistando o paladar dos jurados por ser muito saboroso, caramelizado, e com textura firme semelhante à versão argentina, classificando-se como ideal para fazer parte de recheios.

O resultado das demais marcas que passaram pelo teste pode ser conferido na matéria ‘Qual o melhor doce de leite do supermercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.