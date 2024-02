Testamos 10 marcas de doce de leite pronto do mercado, saiba qual é a terceira melhor

Ao lado do pudim, do leite condensado e do brigadeiro, o doce de leite é uma das clássicas sobremesas brasileiras, apesar de não se saber ao certo o país de sua origem - a única informação concreta que se tem acerca disso é que o doce nasceu na América Latina.

O doce aparece em tudo quanto é lugar, no recheio de bolos, acompanhando pães, biscoitos, queijos, ou até mesmo sendo consumido puro (de colher ou aos pedaços, quando produzido em ponto de corte), e por ser tão popular é fácil encontrar sua versão pronta embalada em potes de plástico, vidro ou latas de alumínio nas prateleiras dos supermercados.

O público que preza pela agilidade de encontrar a iguaria pronta para ser aberta e consumida na hora pode lidar com certas dificuldades na hora de escolher as marcas, visto que elas apresentam fórmulas - e, por conseguinte, sabores - diferentes, e foi por essa razão que realizamos mais uma edição do Paladar Testou.

O teste da vez reuniu os especialistas Paula Cimini, confeiteira e influenciadora no @thecookieshop; Márcia Garbin, chef e proprietária da Gelato Boutique; e Eduardo Almeida, chef do Qui o Qua, para provar e avaliar amostras de 10 dos fabricantes mais populares do produto, levando em consideração o equilíbrio de açúcar e a textura.

O teste resultou em uma lista classificatória, cujo terceiro lugar foi ocupado pela marca Momento Mambo. Seu doce de leite caramelizado na medida e próximo à versão tradicional mineira ganhou destaque por despertar nos jurados um afetivo “sabor de infância”.

O ranking e a avaliação completa das demais marcas testadas podem ser conferidos através da matéria ‘Qual o melhor doce de leite do supermercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.