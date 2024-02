Testamos 10 marcas de drinque em lata; confira qual bebida conquistou o 1º lugar

O carnaval chegou e trouxe consigo um conjunto de drinques prontos que prometem fazer sucesso em meio à folia. Nas prateleiras dos mercados, há uma boa variedade de coquetéis em lata, à base de diferentes bebidas, como vodca, gim e rum, que chamam atenção de quem quer curtir a festa.

Embalado pela festança, o Paladar decidiu testar esses drinques e descobrir quais deles valem a pena investir para a aproveitar o carnaval da melhor forma.

Para isso, um time de jurados foi convidado para provar à cegas dez coquetéis em lata mais vendidos nos supermercados. A ideia era avaliar cada drinque em lata separadamente e decidir se ele orna ou não com o clima de bloquinho.

Assim, o objetivo do teste não é saber qual drinque é melhor que o outro, mas, sim, qual combina mais com o carnaval.

Na opinião dos especialistas, o Xeque mate é vencedor nesse quesito e fica com o primeiro lugar. A bebida surpreendeu os jurados, que acreditam foi o escolhido tem mesmo um gostinho de Brasil, que vem do guaraná, do mate e do limão. Para saber o ranking com todos os coquetéis em lata testados pelo Paladar, leia a matéria completa.