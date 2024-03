Testamos 10 marcas de ovo chocolate intenso; saiba quais são as três melhores

O Paladar organizou uma megadegustação de ovos de Páscoa para avaliar as opções de 2024, e as marcas Cuore di Cacao, Ara e Misson ocuparam as três primeiras posições na categoria de chocolate intenso.

Aroma, aspecto visual, sabor, temperagem e derretimento na boca foram os critérios de avaliação mais importantes considerados pelos especialistas durante o processo de avaliação. A 19ª edição do evento também incluiu outras categorias comuns no mercado de ovos de Páscoa.

A Cuore di Cacao se destacou principalmente pelo sabor, que conseguiu combinar o chocolate com o amargor e a acidez de forma excepcional. Já a Ara recebeu elogios pela textura do conjunto, que uniu um gosto intenso com nibs de cacau.

A Misson, a última colocada no pódio, apresentou uma casca fina e crocante, além de equilibrar harmoniosamente o amargor e a acidez. Leia o conteúdo completo escrito por Luiza Wolf e Danielle Nagase.