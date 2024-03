Testamos 10 marcas de ovo de páscoa ao leite, saiba qual foi eleita a melhor

Desde fevereiro, pequenas e grandes redes de supermercado têm se aquecido para a época de maior venda de chocolates do ano: a Páscoa. É nesse período em que somos bombardeados por corredores decorados com arcos chamativos, decorados com as embalagens coloridas dos ovos, além dos lançamentos de sabores e combinações mirabolantes com preços demasiadamente salgados.

Essa também é a época em que o Paladar promove uma edição temática dos testes para indicar a você, leitor e consumidor, quais marcas oferecem as melhores experiências. Para isso, um júri de especialistas foi formado - a saber, Luisa Abram, Rodrigo Ribeiro, Claudia Gamba, Bertrand Busquet e Juliana Aquino - para degustar às cegas amostras de ovos de páscoa feitos com chocolate ao leite pertencentes às 10 principais marcas do mercado.

Os chocolates foram avaliados em termos de textura, aparência, aroma e sabor, e os resultados foram organizados em uma lista classificatória. O campeão da vez foi o ovo de páscoa Ferrero Collection, caracterizado pelos jurados como o “ovo mais brilhante da mesa” - sem se referir ao aspecto visual.

A linha tem um chocolate ao leite de sabor marcante e equilibrado, com boa quantidade de cacau na composição e nível discreto de açúcar. Um ponto diferencial é a sua textura, que apresenta um derretimento muito agradável na boca, fator crucial para colocar a marca em primeiro lugar.

O ranking completo com a descrição das avaliações das demais marcas pode ser conferido na matéria ‘Qual o melhor ovo de chocolate ao leite do mercado?’, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, diponível na íntegra aqui.