Testamos 10 marcas de ovo de Páscoa de chocolate branco; veja qual ficou em 1º lugar

A Páscoa chegou e os famosos ovos de chocolate, tradicionais da época, já podem ser encontrados nos supermercados, lojas, confeitarias e até mesmo na internet.

Como todos os anos, o Paladar realizou uma megadegustação de ovos de Páscoa para descobrir as melhores opções do mercado. Neste ano, a 19ª edição do teste selecionou 60 amostras, tanto receitas artesanais como opções fabricadas pela grande indústria.

Os ovos de chocolate foram divididos em seis categorias: ao leite, intenso, branco, crocante, casca recheada e tendência. Ao todo, 10 marcas de cada tipo de chocolate foram testadas.

No caso dos ovos de chocolate branco, o grande vencedor foi da marca Dengo. O Quebra-quebra caramelizado conquistou o primeiro lugar no ranking. Além de agradar pelo equilíbrio de sabores, também ganhou pontos pela textura. Segundo os especialistas, o gosto lembra doce de leite e não tem dulçor excessivo (R$ 129,90; 260g). Confira o ranking com todos os ovos de Páscoa e todas as categorias testadas pelo Paladar aqui.