Testamos 10 marcas de ovos de chocolate intenso; veja qual conquistou o 1º lugar

Os chocolates intensos são uma variedade amada por muitas pessoas, especialmente porque podem apresentar uma complexidade maior de sabores, com notas mais puxadas para o cacau.

Essa foi uma das categorias da megadegustação do Paladar, que contou com a colaboração de especialistas no assunto para eleger marcas de ovos de Páscoa que apresentam um conjunto de qualidade em quesitos como aroma, aspecto visual, sabor, temperagem e derretimento na boca.

Neste caso, a Cuore di Cacao tornou-se a campeã, especialmente pela mistura de sabores que conseguiu arrancar elogios ao unir amargor e acidez de forma harmoniosa. Confira outras opções lendo o conteúdo completo escrito por Luiza Wolf e Danielle Nagase.