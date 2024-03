Testamos 10 marcas de ovos de chocolate intenso; veja qual ficou em 2º lugar

Com tantas opções de ovos de Páscoa de chocolate intenso disponíveis no mercado, é comum sentir-se em dúvida sobre qual marca escolher para levar para casa. Por isso, a megadegustação, promovida pelo Paladar, elegeu os três melhores ovos desta categoria, com a Ara conquistando o segundo lugar.

Para essa avaliação, especialistas no assunto, incluindo confeiteiros, pesquisadores e padeiros, foram reunidos para avaliar diferentes critérios, como sabor, aspecto visual, aroma, derretimento na boca e temperagem.

A Ara garantiu a segunda posição principalmente devido à sua textura agradável, além de um visual atrativo e um sabor bem elaborado, com uma intensidade de 70% e a adição de nibs de cacau.

Além da categoria de chocolate intenso, a megadegustação também contemplou outras variedades, como ovos de chocolate ao leite, crocante, branco e pistache, assim como casca recheada. Leia o conteúdo completo escrito por Luiza Wolf e Danielle Nagase.