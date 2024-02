Testamos 10 marcas de parmesão, veja qual ficou em 1º lugar

Na família dos queijos, o parmesão com certeza é um dos mais populares e usados na cozinha, porque sempre combina com a maior parte das receitas. Ele é responsável pela casquinha da lasanha e de todos os gratinados, além disso é indispensável em qualquer prato de macarrão.

Apesar de estrelado, as versões industrializadas de parmesão, que podem ser encontradas facilmente em supermercados, deixam muitas vezes a desejar.

Segundo o especialista em queijos brasileiros e proprietário da loja A Queijaria, Fernando Oliveira, de alguns anos para cá, a demanda por queijo parmesão aumentou muito no Brasil. Então, as indústrias encurtam o tempo de maturação do queijo para que ele chegue mais rapidamente às prateleiras dos mercados. Com isso, a qualidade do produto acaba diminuindo.

Em busca de comprovar a qualidade - ou a falta dela - nos queijos parmesão industrializados, o Paladar preparou um teste às cegas, com jurados convidados, para avaliar 10 marcas do produto, levando em conta aparência, textura, aroma e sabor.

Na opinião dos especialistas, a marca La Serenissima se destacou pela proximidade com o parmesão italiano, de sabor intenso e cristais característicos bem presentes, tanto no toque quanto no paladar.

PUBLICIDADE

Para saber a posição das outras marcas avaliadas pelo Paladar, leia a matéria completa.