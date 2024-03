Testamos 10 ovos de chocolate branco; descubra qual é o 3º melhor

A Páscoa já chegou e os supermercados e confeitarias já estão cheios de embalagens coloridas e brilhantes que guardam os tradicionais ovos de chocolate.

Como todos os anos, o Paladar realizou uma megadegustação de ovos de Páscoa para descobrir as melhores opções do mercado. Ao todo, 60 amostras foram selecionadas, tanto receitas artesanais como opções fabricadas pela grande indústria.

Os ovos de chocolate testados foram divididos em seis categorias: ao leite, intenso, branco, crocante, casca recheada e tendência. Ao todo, 10 marcas de cada tipo de chocolate foram testadas.

Entre as opções de chocolate branco, a marca de Priscila França foi eleita a terceira melhor pelos especialistas. O sabor de abóbora com coco, que combina chocolate branco com os ingredientes, ganhou um lugar no coração dos jurados. O gosto da abóbora é bem delicado e os pedacinhos de coco, misturados ao chocolate agradaram muito (R$ 155: 320g).

Confira todas as marcas de ovos de Páscoa testadas pelo Paladar, assim como a avaliação dos jurados sobre os chocolates, na matéria completa.