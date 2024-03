Testamos 10 ovos de chocolate branco; veja qual é o 2º melhor

A época de Páscoa finalmente chegou e o famosos ovos de chocolate já podem ser encontrados facilmente, seja em lojas e supermercados ou pela internet.

Como sempre, o Paladar realizou uma megadegustação de ovos de Páscoa e neste ano o teste como os chocolates chega a 19ª edição. Ao todo, foram selecionadas 60 amostras, tanto receitas artesanais como opções fabricadas pela grande indústria.

Os ovos foram divididos em categorias e cada uma delas teve acesso a 10 marcas para serem degustadas. As categorias foram: ao leite, intenso, branco, crocante, casca recheada e tendência.

No caso dos ovos de chocolate branco, a marca Luisa Abram foi considerada a segunda melhor pelos especialistas. O sabor branco com maracujá encantou os jurados principalmente pelo dulçor do chocolate quebrado pela acidez da fruta (R$ 110: 170g).

