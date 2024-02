Testamos 11 marcas de café moído disponíveis nos supermercados; veja qual ficou em 2˚

O café é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e está presente na vida das pessoas desde a primeira refeição até a xícaras esporádicas durante o restante do dia.

De olho nisso, o Paladar testou as marcas de café moído mais encontradas nos supermercados, a fim de ajudar o consumidor a escolher o melhor produto.

Um time de jurados foi convidado para realizara prova às cegas. Eles degustaram 11 amostras da linha tradicional de cada uma das marcas. As versões “especial”, “exportação”, “intensa”, “extraforte”, entre outras, não entraram no teste.

Na avaliação, o júri levou em conta as qualidades e os defeitos encontrados nos cafés, analisando aroma, corpo e sabor dos cafés.

Na opinião dos especialistas, a marca Melitta foi a segunda melhor e apresentou um café com notas muito leves de doçura e acidez, com um “amarguinho na língua” no final.

O aroma tem notas sutis de frutas secas, rapadura, chocolate ao leite, mas também de naftalina e palha, o que fez o produto perder alguns pontos. Tem corpo médio-baixo, boa persistência e pode agradar quem gosta de um café menos intenso.

