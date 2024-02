Testamos 11 marcas de café moído do supermercado; conheça a melhor

O café é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros, estando presente desde a primeira refeição do dia até o lanche do fim da tarde.

Por isso, o Paladar decidiu testar algumas das marcas mais encontradas nos supermercados, a fim de ajudar o consumidor a escolher o melhor produto para passar o café de cada dia.

Para realizar o teste, um time de jurados foi convocado. Eles provaram às cegas 11 amostras da linha tradicional das marcas. As versões “especial”, “exportação”, “intensa”, “extraforte”, entre outras, não entraram na degustação.

O júri levou em conta as qualidades e os defeitos encontrados nos cafés, analisando aroma, corpo e sabor.

Após a avaliação, os especialistas chegaram à conclusão que o café da marca Três Corações apresentou o melhor custo-benefício entre todas as amostras.

Com notas sutis de acidez e doçura, além de um quê de chocolate e fruta, o produto garantiu a primeira colocação, mesmo com o amargor presente. No aroma, surgiram notas de terra, avelã, nozes e caramelo queimado. O corpo foi considerado médio.

Para saber quais foram todas as marcas testadas pelo Paladar e a opinião dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa.