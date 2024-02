Testamos 11 marcas de creme de avelã; saiba qual é o melhor

O creme de avelã é um dos doces mais famosos no mundo e pode ser usado em sobremesas ou como acompanhamento de sorvete e também costuma estar presente em cafés da manhã.

Criado na Itália, o creme de avelã ficou mundialmente conhecido na década de 1960, mas ganhou força mesmo nos anos 2000. Hoje existem várias marcas que produzem o doce e podem ser encontradas facilmente nas prateleiras dos supermercados.

Justamente por existirem tantas opções no mercado, o Paladar decidiu convidar alguns especialistas para avaliar 11 marcas. O teste foi realizado às cegas e os jurados avaliaram a combinação de sabores, aroma, aparência e cremosidade dos produtos.

O creme de avelã que levou o selo Paladar e foi eleito o melhor do mercado é da marca Miroh! De acordo com os especialistas, o produto apresentou um ótimo sabor, bem balanceado no açúcar, de textura cremosa e aveludada.

Para saber quais foram as outras marcas testadas pelo Paladar e a avaliação do júri sobre elas, leia a matéria completa.