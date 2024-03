Testamos 11 vinhos para saber qual melhor harmoniza com ovos de Páscoa; veja resultado

A uma semana de distância da Páscoa, pode ser que você esteja se programando para comer um dos doces mais populares da época: o ovo de chocolate. A experiência pode ser ainda mais prazerosa quando harmonizada com uma boa taça de vinho, mas descobrir quais tipos formam as melhores combinações pode ser um desafio e tanto.

Por ter muita doçura e gordura na composição - isso, sem mencionar os que têm maiores porcentagens de cacau, sendo meio amargos ou amargos - é necessário que haja um vinho potente para harmonizar, mas com as características certas para que nenhum sabor se sobressaia ou fique em segundo plano.

Em busca disso, Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia, ao lado do professor de vinhos Felipe Campos e do consultor Rodrigo Lanari, elaborou um teste com 11 rótulos de vinhos de estilos e propostas diferentes para saber qual forma a combinação para o ovo de Páscoa eleito o melhor da categoria ao leite nos testes de 2024, o Ferrero Collection (saiba como foi o teste aqui).

A degustação rendeu três indicações de harmonização, classificadas como as melhores pelos jurados, e a primeira delas é com Crasto Ruby Reserve, de alto teor alcoólico (20%), com muitas frutas vermelhas e acidez comedida. Tem um dulçor elevado, mas que encontra equilíbrio no paladar com o chocolate.

O Sandeman Tawny 10 anos também entra na lista, sendo um vinho potente, com aromas complexos de frutas secas, castanhas e amêndoas, untuoso e persistente, conseguindo escoltar bem o doce do cacau.

Lucarelli Primitivo 2022 é outro rótulo considerado uma combinação boa para o ovo de chocolate ao leite Ferrero Collection. Com 13,5% de álcool, tem notas muito maduras de frutas vermelhas, bem encorpado, intenso, taninos macios e, quando harmonizado com o chocolate, traz uma sensação de doçura ao paladar.

A avaliação dos demais vinhos que passaram pelo teste pode ser lida na íntegra na matéria ‘Quais vinhos podem combinar com o ovo de Páscoa’, por Suzana Barelli, disponível aqui.