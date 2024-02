Testamos 12 marcas de tapioca do mercado; veja qual ficou em 2˚ lugar

A tapioca é versátil, podendo ser adaptada tanto para receitas doces quanto salgadas, e é facilmente preparada em casa. Para obter um resultado agradável, é importante considerar a textura, sabor, aroma e aparência do produto.

Esses critérios de avaliação foram fundamentais para eleger a Beiju Bom como a segunda melhor marca de massa de tapioca pronta do mercado, de acordo com a opinião de especialistas no assunto.

Segundo a matéria de Chris Campos, a marca se destacou por oferecer uma massa com sabor suave e levemente ácido, além de ser fácil de engomar, resultando em uma aparência bonita.

O teste foi conduzido de forma cega, com a avaliação de 12 produtos selecionados em pequenas amostras não identificadas e preparadas na frigideira no momento da avaliação. Leia o conteúdo na íntegra para conferir a classificação completa.