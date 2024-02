Testamos 13 marcas de cachaça; veja qual ficou em 1º lugar

No teste de cachaças brancas, realizado em colaboração com especialistas convidados do Paladar, a Santo Grau Paraty conquistou o primeiro lugar entre as 13 marcas avaliadas.

A campeã se destacou pelo seu visual atraente e aroma agradável, com nuances adocicadas de cana de açúcar. Os jurados enfatizaram especialmente o sabor com toques amanteigados, o que contribuiu para elevar as pontuações do produto na avaliação.

A degustação às cegas teve como objetivo ajudar o consumidor a comprar com qualidade, com ênfase em opções do mercado que custam até R$ 100. Quer conferir a classificação completa? Leia a matéria de Chris Campos.